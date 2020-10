Rafał Maserak też ma KORONAWIRUSA! Relacjonuje życie na kwarantannie: "Czekam na zakupy POD DRZWI"

🤷🏼‍♀️ 1 godz. temu zgłoś do moderacji 136 16 Odpowiedz

Jak to jest że ludzie wierzą temu co zobaczą na wątpliwych kanałach na YouTube, w filmikach, które każdy z nas mógłby nagrać. Mam lekarzy w rodzinie, znajomych pracujących w służbie zdrowia i nikt nie wątpi w istnienie covida. Nie mówię że telewizja to świętość i że to najlepsze źródło informacji. Głupotą jest tylko wierzyć we wszystko co jest sprzeczne z tym co usłyszymy kub przeczytamy w masowych mediach