Rafał Maserak został zapytany o bliskie relacje z Małgorzatą Foremniak. WYMOWNA odpowiedź

Nie tylko Rafał zauroczył się starszą od siebie koleżanką ... "Lesław Żurek był już 5 lat po ślubie z Katarzyną, gdy na planie filmu "Randka w ciemno" poznał Danutę Stenkę. Między doświadczoną aktorką i stawiającym dopiero pierwsze kroki w zawodzie absolwentem krakowskiej szkoły teatralnej od razu zaiskrzyło. Stenka nigdy nie kryła, że lubi flirtować i jest - to jej słowa - kochliwa z natury. "Ulegam fascynacjom. Ale znam granice, których przekraczać nie warto. Flirt w pracy wytwarza inny rodzaj napięcia i uwagi, a jednocześnie dodaje relacji lekkości" - wyznała na kartach książki o wielu mówiącym tytule - "Flirtując z życiem". Ekipa "Randki w ciemno" widziała, że Danuta i młodszy od niej o 20 lat Lesław są sobą oczarowani. Nikt natomiast nie przypuszczał, że - przynajmniej z jego strony - to coś o wiele poważniejszego niż tylko urzeczenie. Zresztą ona też nie potrafiła pozostać wobec niego obojętna, co po latach potwierdziła na łamach "Na żywo" osoba z produkcji filmu. "Wpadł jej w oko. Lesław, nieco na początku onieśmielony, potem coraz chętniej przebywał, także poza planem, w towarzystwie urodziwej partnerki. Nawet nie próbował ukryć swojej fascynacji" - przypomniał tygodnik w artykule poświęconym Stence.Aktorka ponoć bardzo szybko zorientowała się, że kolega po fachu jest w nią wpatrzony jak w obrazek. Zauważyła to też jego żona Katarzyna. Dopiero jakiś czas później wyszło na jaw, że małżeństwo Lesława zawisło na włosku, bo aktor był rozdarty między żoną a zjawiskową kobietą, jaką bez wątpienia była i wciąż jest Danuta Stenka. Nie wiadomo, jak potoczyłoby się jego prywatne życie, gdyby starsza koleżanka po fachu pozwoliła mu zbliżyć się do siebie"