Małgorzata Foremniak rozkoszuje się towarzystwem ukochanego na wyjściu z przyjaciółmi (ZDJĘCIA)

Obecny partner aktorki wsławił się jako producent filmowy. Małgosia wciąż nie może się nim do końca nacieszyć, jako że zamieszkuje on na co dzień Wielką Brytanię. Każdy tydzień spędzony razem jest więc dla zakochanych na wagę złota. Tym razem przyszła kolej, aby to Jodłowski odwiedził swoją lepszą połówkę w Warszawie. Wyjątkowy wieczór gołąbeczki spędziły w towarzystwie grona bliskich przyjaciół w kompleksie handlowo-usługowym w samym centrum stolicy.