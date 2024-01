Tak mieszka Małgorzata Foremniak: prostota i dodatki w stylu vintage. Przytulnie? (ZDJĘCIA)

Małgorzata Foremniak zadebiutowała na szklanym ekranie blisko przed blisko czterema dekadami. Lata obecności w mediach sprawiły, że dawna gwiazda serialu "Na dobre i na złe" należy dziś do grona najpopularniejszych aktorek w Polsce.

Foremniak jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda niechętnie jednak pokazuje swoje cztery kąty. To, jak urządziła się Foremniak, możemy podejrzeć na fotografiach z udziałem jej pupili. Okazuje się, że 57-latka ma niesamowite wyczucie stylu.

Fani Małgosi Foremniak doskonale wiedzą, że aktorka jest wielką miłośniczką natury. Widać to również na jej zdjęciach z domowych zakamarków. Już na pierwszy rzut oka rzucają się jasne, przestronne wnętra, utrzymane w niezwykle spójnej kolorystyce . W jej posiadłości nie zabrakło szlachetnych materiałów, np. drewna czy naturalnego kamienia na ścianie w kuchni i salonie.

Aktorka może pochwalić się także sporą biblioteczką. Na szczególną uwagę zasługują jednak misternie dobrane dodatki w stylu vintage np. lampy. Trzeba przyznać, że to właśnie one dodają one wnętrzom niepowtarzalnego klimatu.