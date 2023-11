Rafał Maślak miał WYPADEK! Samochód WJECHAŁ w jego auto, gdy wiózł dzieci do przedszkola. Mister zrelacjonował zdarzenie

W przypadku Rafała Maślaka ostatnie miesiące naznaczone były pasmem nieszczęść. Wiosną znany mięśniak trafił na ostry dyżur. Były Mister Polski prosto ze szpitalnego łóżka opowiedział o tym, co mu się stało. Musiał być pod narkozą.

Kolejna przykra niespodzianka czekała go pod koniec tegorocznych wakacji, które spędził z rodziną na Krecie. Maślak i jego żona opisali "dramę w samolocie" i jej efekty podczas próby powrotu do domu z Grecji. Ich lot został odwołany, a ze strony wściekłych pasażerów padło wiele gorzkich słów.

Rafał Maślak miał wypadek samochodowy. Wiadomo, co działo się na miejscu zdarzenia

Niestety wszystka wskazuje na to, że gorsza passa w życiu mistera wciąż trwa. Do przykrego incydentu doszło w piątek, podczas nieobecności ukochanej małżonki Rafała, która udała się z koleżankami na "babski wypad", zostawiając dwójkę pociech pod jego opieką. Pech chciał, że jeszcze zanim jeszcze weekend na dobre się rozpoczął, Maślak miał wypadek samochodowy. Co gorsza, w aucie 34-latkowi towarzyszyły wtedy dzieci, syn Maksymilian i córka Michalina. Niewiele myśląc, Maślak chwycił za telefon, zrobił zdjęcia na miejscu zdarzenia i opublikował je na swoim profilu, szczegółowo opisując całą sytuację.