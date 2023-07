Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska poznali się w "Tańcu z gwiazdami". Ich romans śledziła cała Polska. Po latach zdradzili, DLACZEGO SIĘ ROZSTALI

Rafała Mroczka i Anetę Piotrowską połączył taniec. Mimo że złośliwi sugerowali, że ich związek jest udawany i na pokaz, para udowodniła, że łączyło ją prawdziwe uczucie. Jak to się wszystko zaczęło? Rafał wziął udział w "Tańcu z Gwiazdami" jako wschodząca gwiazda "M jak miłość". Wygrał nie tylko program, Kryształową Kulę, ale i serce swojej tanecznej partnerki.

Historia miłości Rafała Mroczka i Anety Piotrowskiej

Rafał radził sobie w programie na tyle dobrze, że dotarł aż do finału, który wygrał. Już następnego dnia pojawiały się jednak oskarżenia, że jego związek z Anetą jest na pokaz i miał na celu jedynie zdobycie sympatii widzów. Złośliwi nie wierzyli w autentyczność ich miłości. Tabloidy i plotkarskie media rozpisywały się na temat wydarzeń i sytuacji, które nigdy nie miały miejsca między zakochanymi.

Wypisywano głupstwa. Nawet rodzina reagowała na te bzdury. Paparazzi zrobił nam zdjęcie, ponoć w trakcie kłótni. "To nieprawda" - mówiłam bliskim. "Ale jesteś na zdjęciach" - słyszałam w słuchawce. Jestem. Rozmawiam z moim chłopakiem, który coś mi tłumaczy. Rafał nie krzyczy" - zwierzała się tancerka w wywiadzie dla "Gali".

Między Rafałem i Anetą od początku iskrzyło. To aktor jako pierwszy zakochał się w tancerce i zaczął ją podrywać na sali treningowej.

Byli nierozłączni i głęboko zakochani, nie wyobrażali sobie nawet chwili rozłąki. Niestety, z powodu indywidualnych projektów nie byli w stanie spędzać razem każdej wolnej chwili. Ponadto ich związek wywoływał niesamowite emocje, których nie byli w stanie opanować. Wszystko wyglądało cudownie, ale do czasu...

Dlaczego Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska się rozstali?

Zakochałam się. To był mój pierwszy poważny związek. Bardzo go przeżywałam, podobnie jak nasze rozstanie. Byliśmy razem przez rok, ale media nie dawały nam spokoju. Każdy nasz krok był opisywany, analizowany, mieliśmy tego dość. Na dodatek często pisano nieprawdę. Nie da się utrzymać zdrowej relacji w takiej atmosferze, byliśmy młodzi i niedoświadczeni w rozmowach z mediami. Bolały mnie plotki, niepochlebne komentarze - zdradziła Aneta po latach.

Jak się okazuje, to między innymi ciągłe zainteresowanie mediów doprowadziło do rozpadu ich związku. Podobno to aktor był tym, który zakończył tę relację.