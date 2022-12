Rafał Mroczek ma nową UKOCHANĄ? Są dowody. To była finalistka Miss Polonia! (ZDJĘCIA)

Życie uczuciowe Rafała Mroczka od lat jest obiektem zainteresowania rodzimych mediów. Serialowy Paweł Zduński do tej pory nie miał bowiem tyle szczęścia w miłości, co jego brat bliźniak Marcin, który od przeszło dekady jest mężem Marleny Muranowicz oraz ojcem dwóch córek. Ostatnim głośnym związkiem Rafała była trwająca kilka lat relacja z Joanną Skrzyszewską . Para doczekała się razem córki Zosi, ostatecznie jednak ich związek nie przetrwał.

Rafał Mroczek ma nową partnerkę?

Na początku 2022 roku paparazzi przyłapali Rafała Mroczka podczas nocnego wypadu na miasto w towarzystwie tajemniczej blondynki. W związku z podobieństwem kobiety do byłej koleżanki z planu "M jak miłość" Joanny Kuberskiej, w mediach błyskawicznie pojawiły się plotki na temat ich związku - które sama zainteresowana stanowczo zdementowała. Wiele wskazuje na to, że w życiu Mroczka zdążyła już jednak pojawić się inna wybranka.

W gronie tym znalazła się m.in. aktorka Agnieszka Kawiorska, jak również niejaka Magdalena Czech. Celebryta pokazał także fanom grupowe zdjęcie wszystkich uczestników wydarzenia. Na fotografii ponownie można było dostrzec wspomnianą wcześniej Magdalenę Czech, która zapozowała tuż obok Rafała. Wszystko wskazuje na to, że nie było to pierwsze spotkanie pary.

Rafał Mroczek ma nową dziewczynę? Są dowody

9 listopada Rafał Mroczek pochwalił się obserwatorom zdjęciem z zagranicznej wyprawy. Celebryta zapozował na tle miejskiej panoramy, przy okazji zachęcając fanów do odgadnięcia, gdzie dokładnie się udał. Internauci szybko ustalili, że aktor wybrał się do Barcelony - jedna z użytkowniczek w komentarzach przyznała, iż już dwa razy widziała go nawet na mieście. Zaledwie dzień później zdjęcia ze stolicy Katalonii zaczęły natomiast pojawiać się na profilu Magdaleny Czech.