Rafał Mroczek opowiedział o swoim nawróceniu. Aktor przemawiał na chrześcijańskim zlocie (FOTO)

Rafał Mroczek zwrócił się do katolickiej młodzieży

Pomimo natłoku zobowiązań zawodowych i prywatnych, Mroczek znalazł czas, aby spotkać się z młodzieżą. Konferencja z aktorem była jednym z głównych punktów tegorocznego spotkania. Serialowy Paweł Zduński miał okazję opowiedzieć o wartościach, jakimi kieruje się w codziennym życiu. Nie zabrakło odniesień do mediów społecznościowych, w których sam radzi sobie całkiem nieźle. Na Instagramie obserwuje go ponad 230 tys. osób.

Wiem, że ten świat, jest inny niż ten, w którym ja dorastałem, kiedy byłem w waszym wieku. Dziś są social media, które nas z każdej strony zachęcają do różnych rzeczy, które nie są dla nas, a które zaśmiecają nam głowę. Chcielibyśmy dotknąć i spróbować wszystkiego. A z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby odnaleźć tę naszą drogę, nasze powołanie i nasze pasje . To jest najważniejsze, bo wtedy będziemy mieć taką wewnętrzną równowagę i szczęście, które będzie nas wypełniało - zachęcał młodych.

Rafał Mroczek opowiedział o swojej wierze

Najważniejszą cząstką człowieka jest wolność, która pozwoli nam żyć pełnią życia. Ja się tego uczę, nie jest to proste. Ale to jest ta droga, do której sam siebie każdego dnia zachęcam. Wy też wybieracie tę drogę. I najłatwiejsza – dla mnie – jest droga do wolności z Jezusem - mówił.