Serialowy ojciec Mroczków z "M jak miłość" uważa braci za SŁABYCH aktorów: "Oni nawet NIE GRAJĄ"

Kajala 35 min. temu

Jaki serial - tacy aktorzy😫… Z tym, że akurat bracia Mroczkowie nie są aktorami - i jak się wydaje nie oczekują, że będzie się ich tak traktować. Gdzieś czytałam, że granie czy odtwarzanie ról Zdunskich to tylko dodatkowy aspekt ich zycia. Mają zawody, które wykonują i z których sie utrzymują - skoro produkcja serialu chce ich zatrudniać a widzowie oglądać to nie widzę powodu żeby pan Morawski a nawet J.Nowicki ich poniżali nie tylko jako odtwórców postaci (nawet słabych) ale nawet wypowiadali sie o nich lekceważąco per „Mroczki”. Chłopaki (przepraszam za określenie) robią to co robią bo im za tę robotę ktoś płaci i jej potrzebuje, nikogo tym nie krzywdzą wiec może trochę więcej szacunku do nich - przynajmniej jako ludzi.