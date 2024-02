Rafał Patyra mówi o warunkach w TV Republika. Zdradził, co mu zaoferowano

Zojka 44 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Wystarczy podać kilka nie wiadomo , czy prawdziwych zdarzeń z życia im niewygodnych , bo z TVP reporterów, a już wylewa się hejt na tą osobę. I kto tu sieje nienawiść? Zawsze słyszałam, że nienawiść i pogardę dla Polaków sieje PiS i jego sympatycy, a tu proszę uderz w stół, a nożyce się odezwą. Do tej pory wierzyłam, że my tego hejtu nie robimy, że to pisowcy i kto tu do tej pory wprowadzał ludzi w błąd? A tak naprawdę, kogo to obchodzi, gdzie ten redaktor pracuje, czy zdradził żonę i z kim ma dziecko, To jest jego i tylko jego sprawa. A czy w naszym środowisku nie ma zdrad, rozwodów i pozostawionych rodzin dla związku z inną osobą? Czy mam przytoczyć? Jacy to my jesteśmy chrześcijańscy, bo czasami mamy tylko jedną żonę i gromadkę dzieci z którymi uczęszczamy na mszę w każdą niedzielę, czego jak tu widzę nie można powiedzieć o pisowcach jak piszecie. Jak my przestrzegamy dekalogu, bo jesteśmy tacy chrześcijańscy, czego naturalnie nie można powiedzieć o piowcach. Jacy to my jesteśmy wspaniali, czego nie można powiedzieć o pisowcach. My wszystko robimy najlepiej, wszystko wiemy najlepiej nawet wiemy najlepiej, kto z kim się bzyka i gdzie. Może to nam przyjazny PEGAZUS dla nas śledzi wszystko i wszystkich. Fałszerze życia.