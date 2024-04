Rafał Rutkowski atakuje Kościół: "Nie powinien być przedsiębiorstwem, które doi państwo"

Swój 28 min. temu zgłoś do moderacji 53 8 Odpowiedz

Nigdzie nie pozwalają komentować !! Cały świat huczy .Izrael znów zbombardował cywili. Zbrodnia wojenna i ludobójstwo dokonane przez nacje która wyciera sobie mordę antysemityzmem . A są identyczni jak Hitler . Z nienawiści do Palestyńczyków niszczą palą gwałcą bombardują każdą żywą istotę pochodzenia palestyńskiego. Wściekłe ataki morderców . Kolejne zbrodnie wojenne i ludobójstwa z rąk tych aniołków. Wolontariusze nie żyją w tym obywatel Polski . Krytyka ludobójstwa i zbrodni wojennych nie jest antysemityzmem!!!!!! Trzeba o tym mówić głośno i nie bać się oskarżeń o antysemityzm oni tym wyświechtanym hasłem zamykają ludziom usta już od 80 lat. W tym czasie sami dokonują holokaustu na Palestyńczykach. Wypowiedzi Radka z MSZ chaniebne. Ambasador nawet nie wezwany do wyjaśnień. Nic się nie stało???? Konwój zbombardowany 3 krotnie???? Zgłoszony zarejestrowana trasa ? Tłumaczenie że podejrzewali że wieźli hamasowca okazało się że nie wieźli. 7 obcokrajowców z konwoju humanitarnego zamordowanych bo " być może jest z nimi zły człowiek" ???? To jak ja będę jechał autobusem i będzie tam siedział przestępca to też mnie posła do Stwórcy razem za 50 innymi pasażerami??? To już teraz wiem dlaczego 70% ofiar ataków żymian to kobiety i dzieci. To pogwałcenie wszystkich konwencji. Brak słów wystarczająco obraźliwych w słowniku polskim by wyrazić moją opinię