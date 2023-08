Arek Kłusowski ostro o polskim Kościele katolickim: "Od dziecka straszą nas śmiercią. To instytucja wypełniona ZŁĄ ENERGIĄ"

Co jakiś czas w polskich mediach ukazuje się wywiad, w którym artysta tej czy innej kategorii rozbiera na czynniki pierwsze to, jaki wpływ - przeważnie negatywny - miała na jego rozwój i dalsze życie wiara katolicka, a w szczególności instytucja Kościoła w Polsce. Tym razem akurat właśnie w podcaście poświęconym kulturze ukazującym się pod egidą magazynu Wprost wokalista Arek Kłusowski pochylił się nad zagadnieniem religii.

Arek Kłusowski w mocnych słowach o Kościele katolickim

Uważam, że polski kościół ma niewiele wspólnego z regulaminem chrześcijaństwa zawartym w Biblii, który sprowadzić można do słów: nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Ten kościół od dzieciństwa straszy nas śmiercią , wpaja nam, że musimy garbić się pod krzyżem pokory, żałować za grzechy i przepraszać, że żyjemy.

Ta instytucja jest nasycona złą energią. Nie pozwala nam się do siebie zbliżać, a z drugiej strony nakazuje trwać do końca życia w nieszczęśliwych patologicznych związkach, bo przecież rozwód to grzech. To okropne. Niestety, w zespoleniu z polską mentalnością, skutkuje ogromem nienawiści i sporów. Kościół, zamiast wypełniać ludzi radością, nasyca ich strachem, również strachem przed śmiercią.