Rafał Sołtysik zasłynął w programie "Mam Talent". Jak dziś wygląda chłopiec, który recytował "Pana Tadeusza"?

Trzyletni wówczas Rafał, stanął na scenie i za pomocą swojego recytatorskiego talentu, zdobył sympatię wszystkich obecnych. Jego zdolność do zapamiętywania i odwaga, z jaką stanął na scenie, zaskoczyły jurorów. Jego występ był tak uroczy, że doprowadził do łez każdego, kto go oglądał. Jurorzy programu: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Agustin Egurrola, po zakończonym występie, wstali i zaczęli bić brawa. Nagranie z występu Rafała stało się prawdziwą sensacją w sieci i do dziś jest jednym z najchętniej oglądanych występów w historii "Mam Talent".