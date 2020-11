Rafał Trzaskowski zwolnił Pawła Rabieja! "Udał się na urlop BEZ MOJEJ WIEDZY I ZGODY"

warszawianka 22 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Uuu, Rafał, to jeszcze proszę zmień sposób rozliczania śmieci, bo od zużycia wody jest krzywdzące dla osób zwyczajnie dbających o czystość, higienę osobistą i mieszkania. Twierdzenie że to NAJSPRAWIEDLIWSZY sposób rozliczania i że teraz warszawiacy będą mieć wpływ na koszt za śmieci, jest nieprawdziwy, korzystny tylko dla brudasów. Równie dobrze mogliście przyjąć rozliczanie śmieci zależne od od zużycia prądu (tego akurat zuzywam niewiele :P) NO WSTYD że teraz, w tych covidowych czasach gdzie tyle trabi się o czystości, higienie, włodarze warszawscy przyjmują liczenie opłaty za smieci uzależnione od zużycia wody.... o "płynącym" szambie Wisłą przy moście północnym nawet nie wspominam. Przynajmniej Rafał obnizcie o 50% stawkę za m3 z niemal 13 zł na 6 zł, bo średnio 1 osoba zużywa ok.4m3, co przy 3 osobowej rodzinie da kwotę o zgrozo- 160 zł miesięcznie za śmieci...NIE STAĆ MNIE NA TAK WYSOKIE OPLATY, RATUNKU!!!! Czy prezydent Warszawy to słyszy czy takie wołania warszawiakow do niego "nie docierają"?