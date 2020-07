Rafał Ziemkiewicz KPI z choroby Jerzego Stuhra: "Niech to będzie PRZESTROGĄ dla tych, co jak Tomasz Lis dali się PODNIECIĆ tym TVN-om"

Niepokojące doniesienia o pogarszającym się stanie zdrowia Jerzego Stuhra zaczęły pojawiać się w mediach już w 2011 roku. Wtedy też jeden z najpopularniejszych polskich aktorów musiał stoczyć walkę z nowotworem przełyku, którą szczęśliwie udało mu się zwyciężyć . Pięć lat później wykładowca krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych trafił do szpitala z podejrzeniem zawału , co ostatecznie okazało się częstoskurczem wywołanym niedrożną tętnicą.

Niestety, na tym problemy zdrowotne gwiazdora się nie skończyły. Z niedzieli na poniedziałek legenda polskiego kina musiała po raz kolejny poddać się hospitalizacji. Jak poinformował przyjaciel Stuhra, Jerzy Radziwiłowicz, podał do wiadomości, że przyczyną złego stanu aktora jest udar mózgu. We wtorek w rozmowie z Radiem Zet tę informację potwierdził Maciej Stuhr i dodał, że jego ojciec "powoli wraca do siebie".