Rafał Ziemkiewicz ocenia zachowanie Janoszek i "potępia" Stanowskiego: "Zasłużyła na uśmiech". Krzysztof już zdążył PRZEPROSIĆ (FOTO)

mario 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Co do konkursów Miss to Stano nie ma do końca racji, złe to porównanie do piłkarzy. Fakt że ona akurat brała udział w takich bardzo niszowych i nie główna wygrana ale te wyróżnienia typu miss publiczności, foto czy nawet najsympatyczniejszej zawsze też coś tam znaczą. To czepianie się wzrostu też nie na miejscu, ładna jest a takiej sylwetki i zgrabnych długich nóg to mogłoby jej pozazdrościć z 90% kobiet. Z tą chorobą też nie wiadomo czy nie mówił prawdy .