Marcin Prokop komentuje materiał Stanowskiego i ubolewa: "Jak to możliwe, że daliśmy się tak zrobić w BAMBUKO?"

Edek 2 min. temu

GDZIE są rozliczenia wszystkich tych "dziennikarzy", tytułów w prasie i tv, które to co ona im dawała łyknęły beż mrugniecia okiem i piały peany? Żadnego researchu, sprawdzenia faktów?? TO MEDIA należy rozliczyć z tego co publikują. Ona tylko wykorzystała ich brak profesjonalizmu.