TYLKO NA PUDELKU: Jak Natalia Janoszek radzi sobie z oskarżeniami Stanowskiego? "Cała ta sytuacja MOCNO NIĄ WSTRZĄSNĘŁA"

Ktoś mi powie, co nagle się stało z jej karierą w Bollywood? Przecież sama siebie nazywała tam polską księżniczką, kierowcy obwozili ją po swoich rodzinnych stronach, bo chcieli się pochwalić bliskim, że taką gwiazdę wiozą. Zamykali dla niej sklepy, żeby w spokoju bez zainteresowania fanów mogła zakupy zrobić, kręciła tam film za filmem, role dostawała bez castingów, zdobywała prestiżowe nagrody, zapraszano ją na sesje zdjęciowe do najbardziej prestiżowych magazynów... przecież taka sława i kariera musiała wiązać się z ogromnymi zarobkami, wysokim statusem społecznym... i co? Nagle to się rozmyło? Zapomnieli o niej? Dlaczego już tam nie gra? Dlaczego nie ma kolejnych produkcji z nią? Mamy uwierzyć, że porzuciła to wszystko na rzecz błaznowania w Twoja twarz brzmi znajomo i prowadzenia programu? Kto zdobywając taki szczyt kariery, że ma sesję w Vogue z okazji premiery filmu w Cannes cofa się w swojej karierze i rzuca to wszystko dla chałturzenia na ściankach w Polsce?