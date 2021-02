Rajskie wakacje Quebonafide i Natalii Szroeder (ZDJĘCIA)

Bojówka 20 min. temu zgłoś do moderacji 81 1 Odpowiedz

Boże czy nikogo nie dziwi co taka piękna dziewczyna , robi z "kimś" takim kto tak wygląda ????!!!! Niby wygląd to nie wszystko i różnie dziewczyny wybierają , ale do licha co on może dać takiej utalentowanej ślicznej dziewczynie , która moglłaby mieć tak naprawdę każdego .... nie pojmuję , chyba za stara jestem , może to jakiś jej bunt ....