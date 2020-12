Quebonafide w "Matcha Latte" rapuje o HOLOKAUŚCIE... Ocalony z Zagłady komentuje: "To NIEDOPUSZCZALNE"

Laska 1 godz. temu zgłoś do moderacji 290 13 Odpowiedz

To jest wlasnie nasza dzisiejsza młodziez...g..no wiedza, nie ucza sie historii i porownuja cos co nie da sie z niczym porownac do demokratycznych marszów gdzie raz na czas ktos dostanie po głowie...Ludzie, jedźcie do Oświecimia i odwiedzcie obóz to może choć trochę Wam się oczy otworzą i będziecie dziekowac, że żyjecie w takich czasach a nie innych!