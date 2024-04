Ralph Kaminski 15 lat temu wystąpił w "Szansie na sukces". Wokalista przeszedł SPEKTAKULARNY glow up

Jadzia 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Mój syn jest ciepły, no i okej, ale jakby mi coś takiego przyprowadził, to bym pogoniła i patrzyła, czy się kurzy za nimi. To już normalnych facetów nie ma? Człowiek oczekuje, że jak dwóch facetów, to wszystko zrobią. Drzewa narąbią, węgla naniosą, pralkę naprawią, sufit pomalują, a nie że lalki większe i delikatniejsze niż pannice. No co... Źle mówię? Dobrze mówię.