Ralph Kaminski przeszedł metamorfozę i zmienił fryzurę. Tak naprawdę wyglądają jego WŁOSY, gdy nie ma peruki (FOTO)

Ralph Kaminski szturmem wdarł się na polską scenę muzyczną. Większość słuchaczy poznała go za sprawą utworu "Bal u Rafała", który stał się ogólnopolskim przebojem, otwierając niszowemu wcześniej artyście drzwi do wielkiej medialnej kariery. Dzięki swoim częstym eksperymentom stylizacyjnym doczekał się miana jednego z najbarwniejszych rodzimych wykonawców.

Ralph Kamiński zszokował zmianą fryzury

Kilka dni temu piosenkarz zagrał ostatnie koncerty będące pożegnaniem z najbardziej spektakularną w jego twórczości erą "Balu u Rafała". Symboliczne rozstanie stanowił też opublikowany na początku stycznia teledysk do utworu "Ale mi smutno", w którym zaprezentował się we wszystkich dotychczasowych odsłonach. Mogliśmy zobaczyć go m.in. w krótko ostrzyżonych, postrzępionych włosach w kruczoczarnym kolorze, jakie prezentował podczas promocji albumu z interpretacjami piosenek Kory, jak również w odsłonie blond kojarzonej z jego wizerunkiem z czasów płyty "Młodość".