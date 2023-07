Ralph Kaminski sprzedaje klapki ZE SWOJĄ TWARZĄ. Cena zaskoczyła nawet wiernych fanów: "Przepraszam, ale ILE?" (FOTO)

... 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Naprawdę ktoś to będzie kupował?? 😯 Nigdy nie przyzwyczaję się do obecnych cen. Nie chcę nadużywać nadużywanego słowa depresja ale mocno mnie dołują codzienne niemal odkrycia cenowe. Od żywności począwszy poprzez xyz do noclegów nad morzem. Nie wiem dlaczego nadal w stosunku do zeszłego roku ceny wzrosły nawet i 100%. Człowiek nigdy nigdzie już nie pojedzie. Choć i tak najpierw siły na to trzeba mieć a by jakoś próbować je odzyskać też duże pieniądze są potrzebne. Nie mam nawet ubezpieczenia bo nie jestem na siłach pracować fizycznie 8h (za 2500zł/mc), w Urzędzie Pracy trzeba być zdolnym do pracy. A bez ubezpieczenia nie mam niezbędnych leków. Wszystko się zazębia. Ale wracając do głównego wątku to nawet gdyby 235zł to była dla mnie drobnostka nie chciałabym takich klapek :)