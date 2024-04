Randka z piekła rodem w "Sanatorium Miłości". Boleśnie go upokorzyła: "Przeprosiny nieprzyjęte"

"Sanatorium Miłości" niedawno powróciło na antenę TVP z nowym sezonem. Tym razem bohaterowie show wyjechali do Krynicy-Zdroju, gdzie mają nadzieję przeżyć przygodę życia i być może się zakochać. Co prawda jeszcze nie wiemy, czy i którzy seniorzy dadzą się ponieść emocjom i stworzą potencjalne pary, ale pewne jest, że nie wszyscy zostaną nawet przyjaciółmi.

Zemsta kuracjuszki w "Sanatorium Miłości". "Dałam mu nauczkę"

Podczas wieczoru integracyjnego obecnej edycji Małgorzata usłyszała od Andrzeja wyznanie miłości, co potraktowała wyjątkowo poważnie. Mimo tego nie stworzyli pary, a mężczyzna jest wyraźnie zainteresowany inną z pań - Teodozją . Seniorka poczuła się odrzucona i jeszcze niedawno obiecywała sobie i widzom, że "zemsta będzie słodka" . Już wiemy, że nie kłamała.

W niedzielnym odcinku, w wyniku dziwnego zrządzenia losu, Małgorzata i Andrzej zostali sparowani i wysłani na wspólną randkę. Gdy uczestniczka się dowiedziała, z kim przypadło jej spotkanie, usilnie próbowała się z niego wykręcić. Od początku była sceptycznie nastawiona do tego pomysłu, ale ostatecznie uległa.

Ja nie przyjmuję tej randki - wzbraniała się. Ile ta randka będzie trwała? 2 godziny? Za długo! No dobra... Najwyżej dam mu popalić.

Powinna wsadzić ten wojenny topór, a ona dalej wałkuje ten temat. Nie wiem, po co.

Gdy już doszło do randki, od razu dało się wyczuć, że nic z tego nie będzie. Andrzej wręczył Małgosi różę i przeprosił ją za swoje zachowanie, ale ta mu nie wybaczyła. Co więcej, oddała mu skromny podarek i odmówiła spędzania z nim czasu. Między nimi doszło do krótkiej wymiany zdań.