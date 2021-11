Raper Miuosh, który rok temu dostał 2 MILIONY z Funduszu Wsparcia Kultury, teraz odebrał z salonu... NOWE BMW. Żenada?

Gość 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

Czy średnia wieku w waszej redakcji to 60 lat, codziennie jecie śledzia z cebulą, nosicie wąsy, kamizelkę wędkarza i mieszkacie na zapadłej wsi? Bo taki jest wydźwięk tych artkułów.. po kiego do niego wydzwaniacie, ma się wam chłop tłumaczyć czym i za co jeździ? Tym bardziej, że on ZARABIA tłuki jedne. Dotację dali to wziął i tyle w temacie. Też bym wzięła, tak jak i wy gdyby tylko ktoś dał. Opanujcie się