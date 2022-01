Raper Tymek promuje nowy album... własnym NEKROLOGIEM. "Zmarł w wypadku motocyklowym w wieku 27 lat"

Jeżeli chodzi o kwestię środków służących do promocji własnej osoby, dziś zdaje się, że nie istnieją żadne granice. Dowodzą temu poczynania wielu sfokusowanych na zdobywaniu rozpoznawalności i zarabianiu pieniędzy twórców internetowych, którzy dla popularności są w stanie zrobić niemal wszystko.

Coraz większą desperację zauważyć można także w środowisku artystów , którzy w coraz to dziwniejszy sposób próbują zwrócić na siebie uwagę.

Zobacz także: Łona o wspieraniu artystów. Mówi, co mogą zrobić fani

Pomysłu na to, jak o sobie przypomnieć, nie miał już najwyraźniej i Tymek. Autor odtworzonego jak dotąd ponad 150 milionów razy hitu "Język ciała" w środę zamieścił niepokojący wpis , w którym czytamy o nim jako o... osobie zmarłej.

Tymek - urodzony 28 października 1994 roku w Opolu, polski twórca utworów muzycznych i autor tekstów. Działał pod pseudonimem Tymek od stycznia 2017 roku do wczesnych lat 20 XXI wieku - zaczyna się post z niepublikowanym dotąd wideo z Tymkiem w roli głównej.

Zmarł w wypadku motocyklowym w wieku 27 lat 5 stycznia 2022 roku w Puerto de la Cruz - dowiadują się z pewnością skonsternowani fani Tymka, którzy w dalszej części posta zostają poinformowani o jego zaplanowanej na kwiecień nowej płycie , jednak w taki sposób, jakby był to już fakt dokonany:

Co ciekawe, opisano także to, co ma zdarzyć się dopiero w następnym roku: