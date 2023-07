Raper Wac Toja POBITY w Łebie! Wyznaczył nagrodę za pomoc w znalezieniu oprawców

Wacław Osiecki, znany pod pseudonimem Wac Toja , zyskał popularność niemal dekadę temu, kiedy zaproszono go do udziału w 4. edycji akcji "Młode wilki", której celem jest wypromowanie mało znanych raperów. 29-letni dziś artysta ma na koncie współprace z topowymi przedstawicielami gatunku i kilka albumów, a jego piosenki zyskują miliony wyświetleń w sieci.

Wac Toja poszukuje oprawców. Raper opisał wygląd mężczyzn, którzy pobili go w Łebie

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Wczoraj tj. 12.07 ok 5:00 zostałem pobity przy głównym wyjściu na plażę w Łebie. Z napastnikami w oddali były jakieś 4 dziewczyny i 1 lub 2 starsze kobiety i 1 starszy mężczyzna + na plaży było trochę osób. Jeden niższy jakieś +170 wzrostu i ok. 28 lat, chudy blondyn, krótkie włosy, oczy niebieskie. Drugi wyższy +180. Myślę, że ok. 30 lat, dość gruby, zarośnięty, oczy piwne, złoty łańcuszek z krzyżykiem. Obaj to mieszkańcy Łeby. Ten chudy miał zdaje się czerwoną czapkę New Era, białą koszulkę z czerwonymi napisami i chyba bordowe spodenki 3/4 - opisał raper.