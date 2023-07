TYLKO NA PUDELKU: Żona znanego rapera wystąpi w "The Real Housewives Warszawa". Kim jest Anna Wrońska? (FOTO)

ech 55 min. temu zgłoś do moderacji 36 0 Odpowiedz

Nie znam. I znowu wynajete domy i moze samochody by udawać jak to luksusowo widać ze te panny mają cisnienie na bycie celebytką, na promocje na insta i followersow by np ciągnąć kasę za reklamy i prawie kazda ma ustawionego lepiej faceta albo rodzicow lub 2 w 1. Dlaczego nie ma tutaj lekarek, chemiczek, programistek itd tylko jakies panienki Gozdzialska jaka to modelka chyba probowala ale zaciązyla i kariera się skonczyla - a tez zlapala bogatego faceta i tyle jej kariery.