"Razem z Ukrainą". Maciej Musiałowski nie mógł powstrzymać łez: "Nie myślałem wtedy o żadnym ukłonie" (WIDEO)

W rozmowie z Pudelkiem Musiałowski wyznał, że całe to wydarzenie było dla niego wyjątkowym doświadczeniem. Komentując swoje wzruszenie po występie, wyznał krótko, że nie myślał nawet o tym, by na koniec się ukłonić, ponieważ to, co zamierzał przekazać, zostało przekazane na scenie:

To było bardzo ciekawe doświadczenie. Zdecydowaliśmy się na wybranie tego tekstu, ponieważ uważam, że najbardziej przedstawia to, co czuję. Jest to krótka forma, pisana piórem kobiecym. Bardzo głębokie przeżycie, tu jest olbrzymia widownia i też dużo ludzi będzie to oglądało. (...) Nie myślałem wtedy o żadnym ukłonie. Po prostu to, co trzeba było powiedzieć, zostało zapisane. To, co czułem, zostało wypowiedziane i tyle - skomentował.