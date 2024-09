Rebel Wilson i Ramona Agruma na imprezie przedślubnej

Po co pokazujecie patologiczne i nienaturalne zachowania osób zanurzonych. Atak na mężczyzn codziennie . Promocja samotnych matek jako sposobu na życie . Albo pary lesbijek z dzieckiem z adopcji Lub sztucznego zapłodnienia. Lub że związku z mężczyzną tylko po to by do zapłodnienia doszło . To jest chore