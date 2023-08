Rebel Wilson miała WYPADEK na planie filmowym. Aktorka trafiła do szpitala (FOTO)

Rebel Wilson trafiła do szpitala po wypadku na planie

Mimo że przez jakiś czas kariera Rebel zdała się stać w miejscu, to wszystko wskazuje na to, że wraca na stare tory, bo gwiazda właśnie kręci kolejny film. Zdjęcia musiały jednak zostać wstrzymane, bo na planie doszło do wypadku, w którym ucierpiała właśnie Wilson. Gwiazda pracuje nad "Bride Hard" w reżyserii Simona Westa, gdzie wciela się w rolę tajnej agentki i druhny swojej przyjaciółki. Jak poinformowała na Instagramie, do incydentu doszło podczas nagrywania scen kaskaderskich.