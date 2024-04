Rebel Wilson przyczyniła się do ogłoszenia rozwodu Sachy Cohena i Isli Fisher?! Wszystko przez oskarżenia o MOLESTOWANIE

Informacja o rozpadzie małżeństwa Sachy Barona Cohena i Isli Fisher gruchnęła jak grom z jasnego nieba. Choć w kuluarach już od jakiegoś czasu mówiono o kryzysie w ich małżeństwie, to fani gwiazdorskiej pary mieli nadzieje, że to tylko plotki. Małżeństwo, które doczekało się trójki dzieci, przez lata uchodziło za idealnie dobrane i szczęśliwe .

Rebel Wilson miała przyczynić się do ogłoszenia rozwodu Sachy Cohena i Isli Fisher

Informacja o tym, że ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu ma jednak drugie dno. Media natychmiast zwróciły uwagę na fakt, że Sacha Baron Cohen i Isla Fisher ogłosili swoje rozstanie zaledwie kilka dni po tym, jak Rebel Wilson oskarżyła komika o szereg niewłaściwych zachowań . Celebrytka promuje swoją autobiografię, a jednym z wątków poruszonych w książce, która lada dzień trafi do księgarń, ma być napastowanie na planie zdjęciowym, którego wobec niej miał dopuścić się Cohen.

Chociaż Sacha Baron Cohen stanowczo zaprzecza zarzutom stawianym przez Rebel Wilson, to trzeba jednak przyznać, że przez przepychanki aktorów rozpętała się spora afera. Według informatora serwisu "The Sun" to właśnie wspomniana "książka Rebel była katalizatorem dla Isli" żeby ogłosić całemu światu informacje o rozstaniu z mężem.