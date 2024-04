Rebel Wilson straciła DZIEWICTWO w wieku 35 lat. Teraz ujawnia, z kim. Okazuje się, że to znany aktor (FOTO)

Ostatnio zrobiło się wyjątkowo głośno o Rebel Wilson . Celebrytka promuje autobiografię, która lada dzień trafi do księgarń. Gwiazda takich produkcji jak m.in. "Wieczór panieński", "Jak to robią single", "Druhny" czy "Pitch Perfect" zaskoczyła ostatnio swoich fanów bardzo osobistym wyznaniem. W wywiadzie dla "People" aktorka przyznała, że straciła dziewictwo w wieku 35 lat .

Rebel Wilson zdradza, z kim straciła dziewictwo

Jak ujawnia Wilson na łamach swojej książki, jej pierwszym kochankiem był aktor Mickey Gooch Jr. Podczas niedawnego wywiadu dla "The New York Times" aktorka zauważyła, że ​​Mickey "był pierwszą osobą, która przeczytała" jej książkę, "więc teraz wie", że był również jej pierwszym partnerem seksualnym. Co ciekawe, celebrytka poświęciła spory fragment książki na temat swojego pierwszego zbliżenia. Według niej życie jest zbyt krótkie, aby nie doświadczać miłości.