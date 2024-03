Rebel Wilson STRACIŁA DZIEWICTWO w wieku 35 lat. Dziś razem z ukochaną wychowują dziecko

Urodzona 2 marca 1980 roku, Wilson ma za sobą fascynującą drogę od skromnych początków do światowej sławy. Już od najmłodszych lat Rebel była ciekawa świata i ludzi, co pomogło jej rozwinąć umiejętności komediowe. Chociaż początkowo chciała zostać matematyczką, życie miało dla niej zupełnie inne plany.

Zobacz także: Nie zgadniecie, kto zarządza budżetem Dagmary Kaźmierskiej! "A co to milion? Milion to żaden pieniądz"

Jej kariera zaczęła nabierać tempa po studiach w Australian Theatre for Young People, gdzie zdobyła stypendium ufundowane przez Nicole Kidman i wyjechała do Nowego Jorku. Po powrocie do Australii Wilson zdobyła uznanie za swoje role w takich produkcjach jak "Pizza" i "The Wedge", a także za stworzenie i wystąpienie w musicalu komediowym "Bogan Pride".