Rebel Wilson "przyłapana" na zakupach z narzeczoną i CÓRKĄ! (ZDJĘCIA)

Kochajmy się 27 min. temu zgłoś do moderacji 8 7 Odpowiedz

Jeszcze niech sobie tę surykatkę dokoptują do tego wszystkiego. W kupie siła, w grupie raźniej. Też bym się dołączył do takiej komuny, zwłaszcza że Rebelka nieco schudła i dobrze zarabia. Przez tą cywilizację to zatraciliśmy naszą pierwotną ludzką plemienną naturę, trzeba do tego powrócić.