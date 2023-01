Nie tylko Paris Hilton. Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian i inne gwiazdy, które wynajęły surogatkę (ZDJĘCIA)

Zdecydowaliśmy się na in vitro i dzięki temu mogłam wybrać, czy wolę jedno dziecko, czy też bliźnięta, chłopca i dziewczynkę. (...) Mocno wierzę w to, że rodzina i posiadanie dzieci to sens życia. Do tej pory tego nie czułam, bo wydawało mi się, że nikt nie zasługiwał na moją miłość, ale teraz w końcu znalazłam odpowiednią osobę - powiedziała w programie "The Trend".