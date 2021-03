Khloe Kardashian skorzysta z usług SUROGATKI?! "Istnieje szansa, że PORONIĘ. Łamie mi to serce"

Związek Khloe Kardashian i Tristana Thompsona od dłuższego czasu budzi w mediach sporo kontrowersji. Trudno bowiem zapomnieć, że koszykarz zdradzał celebrytkę, gdy ta była w ciąży i pozwolił sobie na "skok w bok" z najlepszą przyjaciółką jej młodszej siostry. Mimo wszystko Kardashianka postanowiła dać niewiernemu ukochanemu drugą szansę i stworzyć z nim szczęśliwą rodzinę.

Wygląda na to, że Khloe Kardashian coraz poważniej myśli o wspólnej przyszłości z Tristanem Thompsonem. Okazuje się, że celebrytka zastanawia się nawet nad posiadaniem kolejnego dziecka. W sieci zadebiutowała właśnie kolejna zapowiedź finałowego sezonu Keeping up with the Kardashian, w której możemy ujrzeć Khloe dyskutującą z Kim o ponownym zajściu w ciążę.

Celebrytka zwierzyła się siostrze, że konsultowała nawet taką możliwość z lekarzami. Ci poradzili jej jednak podejść do sprawy z dużą ostrożnością - istnieje bowiem ryzyko, że Kardashianka może nie donosić ciąży.

Nie będę się wdawać w szczegóły przed kamerą, ale powiedzieli, że istnieje ponad 80-procentowa szansa, że poronię. Prawie poroniłam ciążę z True na początku, ale nie wiedziałam, że to powróci - przyznała Khloe.

To dla mnie naprawdę szokujące. Chciałabym tylko sprowadzić więcej miłości do życia mojego i mojej rodziny, a wydaje mi się, że wbiegam na kolejne przeszkody. To dla mnie naprawdę ciężkie do przetrawienia - wyznała przed kamerami celebrytka.

Kim Kardashian postanowiła podzielić się z siostrą własnymi doświadczeniami. Nie jest tajemnicą, że celebrytka doczekała się dwóch najmłodszych pociech dzięki surogatce - w jej przypadku zajście w ciążę wiązałoby się bowiem z poważnym ryzykiem, a nawet narażeniem jej życia.

Szczerze, miałam najlepsze doświadczenia z surogacją. Myślę, że wiesz, jakim uczuciem jest poród - zawsze mówię, że jeśli możesz to przeżyć, to jest to niesamowite doświadczenie. Ale zobaczysz, że miłość do twoich dzieci jest dokładnie taka sama. Nie ma żadnej różnicy, poza tym, że ktoś inny je nosił - zapewniła Kim.

Sama Khloe jest już mamą 3-letniej True Thompson. W rozmowie z siostrą celebrytka przyznała, że "jest wdzięczna za to, że ma inne możliwości" zajścia w ciążę. Jednocześnie podkreśliła, że uwielbiała błogosławiony stan i chciałaby doświadczyć go ponownie.

Świadomość, że mogę już nigdy nie poczuć się w ten sposób, jest przytłaczająca, przerażająca i stresująca. Łamie mi to serce - przyznała Khloe.

Jak udało się dowiedzieć People, Kardashianka marzy, by jej rodzina powiększyła się jak najszybciej.

Naprawdę chce mieć kolejne dziecko i trudno jej być cierpliwą. Ale stara się myśleć pozytywnie. Wierzy i ma nadzieję, że stanie się to w tym roku - zdradza informator magazynu.