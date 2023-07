Recytował "Pana Tadeusza" w "Mam Talent. Tak dziś wygląda Rafał Sołtysik (FOTO)

Program "Mam Talent " jest znanym miejscem, gdzie pojawiają się różnorodne, fascynujące postacie z niezwykłymi zdolnościami. Niektórzy z uczestników przyciągają do siebie większą uwagę, inni mniej. W roku 2014 Rafał Sołtysik zrobił na wszystkich piorunujące wrażenie - od jurorów, poprzez publiczność na widowni, aż po widzów siedzących przed telewizorami.

Trzyletni wówczas Rafał stanął na scenie i za pomocą swojego recytatorskiego talentu zdobył serca wszystkich obecnych. Jego zdolność zapamiętywania i odwaga zaskoczyły jurorów. Jego występ był tak uroczy, że doprowadził do łez każdego, kto go oglądał. Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Agustin Egurrola po zakończonym występie wstali i zaczęli bić brawa. Całe nagranie z programu stało się sensacją w sieci i do dziś jest jednym z najchętniej oglądanych występów w historii "Mam Talent".