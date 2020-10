Red Lipstick Monster ma KORONAWIRUSA! Youtuberka ubolewa: "System jest NIEWYDOLNY"

Gigi 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jestem na kwarantannie od 10 pazdziernika, bo moja siostra z którą mieszkam jest chora na koronowirusa. Do końca miesiąca mam zakaz opuszczania mieszkania pod groźba kary finansowej za złamanie zakazu wyjścia z domu podczas trwania kwarantanny. W międzyczasie zaczęłam się źle czuć, po teleporadzie lekarz skierował mnie na wymaz. Tylko nie mam go jak zrobić bo z domu nie mogę wyjść, do mobilnego punktu nie pojadę bo nie mam samochodu. Pozostaje tylko karetka wymazowa, o której nie ma pojęcia mój lekarz, bo jak poinformowano mnie na infolinii sanepidu (gdzie oczekiwa na połączenie trwa godzinę, i raz odebrała dziewczyna nie mówiąca płynnie po polsku, której nie można było zrozumieć, po przedstawieniu mojego pytania po prostu rozłączyła, przy drugim podejściu w ogóle się nie połączyłam ale przy trzecim razie na szczęście się udało) to właśnie lekarz powinien zamówić dla mnie karetkę wymazową a informowałam go że jestem na kwarantannie. Jak już jakimś cudem uda się załatwić karetkę wymazową i wynik będzie po tygodniu to na kwarantannie spędzę miesiąc. A muszę pracować bo pieniądze z nieba mi nie spadną. Największym dramatem jest dezorganizacja i dezinformacja. System już jest niewydolny. Od marca nie podjęto chyba żadnych kroków żeby przygotować się na drugą turę koronowirusa, za co jak zwykle płacimy my, obywatele, bo to jest nasze zdrowie, nasz stres, nasze miejsca pracy i pieniądze, które zarabiamy i oddajemy państwu które nie jest w stanie nam pomóc.