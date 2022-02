Red Lipstick Monster otwiera się na temat choroby: "Usłyszałam, że mam guza, który sprawia, że macica jest do usunięcia"

Ona 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No i co z tego? Po co to upubliczniać? Nie ma w tym historii żadnego morału, tylko skowyt nad własną macica. Red lubi raz na jakiś czas zabłysnąć ckliwa opowiastka ze swojego życia. Nic do niej nie mam, lubię ją, podziwiam sklie, ale po co to? Ponoć moja macica, moja sprawa, więc na co komu takie opowieści. Btw nie mam macicy od kilku lat z powodu nowotworu, ani nie czuje się przez to mniej kobieca, ani gorsza. W sumie to była jedna z lepszych decyzji jakie podjęłam ( mogłam pozwolić na wycięcie tylko chorej części), nie mam okresu, żadnych skurczy, żadnych bóli, ja tam widzę same plusy.