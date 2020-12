Red Lipstick Monster znowu ma KORONAWIRUSA! "Jestem kompletnie bezsilna"

Ojka 15 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Miałam w życiu dwie grypy, którzy przechodziłam tak ciężko, ze myślałam, ze zejdę z tego świata. Pierwszy raz jak miałam jakieś 15 lat. Nie miałam siły na nic, spałam 24h, drugi raz jak miałam z 25 lat, i mieszkałam sama. Dałam tylko radę zadzwonić do koleżanki żeby przechwala z czymś do jedzenia. Byłam słaba jak mucha. Czułam się jakbym wyszła z ciała. Nie mówię ze nie ma Covid. Ale uważam ze źle jesteśmy przygotowani do drugiej fali. Zbyt dużo osób umiera bo w szpitalach nie przyjmuje się kogoś kto ma choć jeden objaw Covid, ograniczony dostęp do lekarzy, wycofywanie leków które pomagały w walce z Covid. Ludzie przy zwykłej grupie ignorują chorobę, i nie boja się powikłań. Idą do pracy, szkoły i prądkują. Każda choroba jest niebezpieczna. Corka znajomych przeszła grypę w wieku 3lat, wydawało się ze jest zdrowa a okazało się ze w wyniku powikłań cofnęła się w rozwoju bo miała zapalenie mózgu. Na szczęście po 2latach rehabilitacji jest już ok. Ale musiała się na nowo uczuć mówić i chodzić.