Redakcja "Twój Styl" odpowiada na zarzuty Agnieszki Woźniak-Starak dot. makijażu: "Przykro nam, że NIE ZAUWAŻYŁA opisu sesji okładkowej"

Agnieszka Woźniak-Starak została twarzą kwietniowego wydania magazynu "Twój Styl". Jak się niedawno okazało, prezenterka jest oburzona finalnym efektem. Wytłumaczyła bowiem, że makijaż do sesji okładkowej świadomie został wykonany przez jej wizażystkę kosmetykami pochodzący od marek, których produkty nie są testowane na zwierzętach. Niemniej jednak w czasopiśmie znalazł się fragment poświęcony wykonaniu "makijażu jak z okładki", w którym to pojawiło się lokowanie kosmetyków innej firmy podejrzanej o wykorzystywanie zwierząt do testów.

A teraz dostałam zdjęcie z magazynu z podpisem, że mój makijaż podobno został wykonany kosmetykami Lancome - ciągnęła. A więc nie, nie został. Nikt mojej makijażystki nie pytał o to, jakich produktów używała. A na pewno nie marki Lancome, która może testować swoje produkty na zwierzętach, należącej do koncernu L'Oreal, który nie jest wolny od okrucieństwa, a ja jak ognia unikam reklamowania jakichkolwiek produktów związanych z tym koncernem. Co o tym myślicie? Czy można tak sobie podpiąć przypadkową markę i reklamować ją czyjąś twarzą? Bo ja nie bardzo. Jestem ciekawa, co "Twój Styl" z tym zrobi - powiedziała na Instagramie.

Pracownicy "Twojego Stylu" odpowiedzieli na zarzuty Agnieszki Woźniak-Starak

Woźniak-Starak zapowiedziała wkroczenie na drogę prawną, gdyż uważa, iż jej wizerunek został wykorzystany w niecnych celach. Głos w sprawie postanowili zabrać pracownicy redakcji "Twój Styl". W sekcji komentarzy pod publikacją poświęconą owej okładce zamieszczono komentarz.

Z odpowiedzi miesięcznika wynika, że osoby współtworzące numer ubolewają nad nieporozumieniem, które ich zdaniem wynika z błędnej interpretacji Agnieszki. Podobno kosmetyki użyte do jej makijażu zostały uwzględnione na str. 18. Z kolei fragment, którym oburzona była gwiazda, stanowi oddzielny wątek stanowiący jedynie "inspirację dla czytelniczek".

Przykro nam, że Pani Agnieszka nie zauważyła opisu sesji okładkowej, który znajduje się przy spisie treści (w najnowszym wydaniu na str. 18). Prezentacja zestawu kosmetyków do makijażu pod okładką na str. 22 to inspiracja dla czytelniczek do wykonania makijażu JAK z okładki. A nie informacja O makijażu okładkowym - czytamy w komentarzu na instagramowym profilu magazynu "Twój Styl".

