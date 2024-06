Refleksyjna z okazji Dnia Dziecka Kinga Rusin ogłasza: "Zło odeszło - nie ma NAJGORSZEGO w historii niszczyciela edukacji!" Przemysław Czarnek odpowie? (FOTO)

tak tak 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W swoim wpisie dziennikarka nawiązała także do obecnego rządu i nieustającego problemu, jakim jest, jej zdaniem, niezadowalający poziom pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów. Według Rusin, mimo odejścia partii Prawa i Sprawiedliwości od władzy, nadal potrzebna jest "drastyczna zmiana". Z okazji tegorocznego Dnia Dziecka mam, razem z dziećmi i ich rodzicami, apel do nowego rządu: potrzebna jest, i to szybko, drastyczna zmiana w systemie wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla wszystkich uczniów. I nie chodzi wyłącznie o poradnie psychologiczne czy nowe oddziały psychiatrii dziecięcej. [...] Nawet wielkie, potrzebne i "godnościowe" projekty nie pomogą społeczeństwu z tak wielkim problemem depresji. I to depresji ludzi, którzy będą za chwilę, jako dorośli, współtworzyć Polskę -dodała.