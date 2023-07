Remi Lucidi zginął po upadku z 68. piętra. Wcześniej wspinał się na wieżowiec w Warszawie

Remi Lucidi był dobrze znany internautom. Francuz posługujący się w mediach społecznościowych pseudonimem "Enigma" nielegalnie uprawiał wysokościową wspinaczkę, co dokumentował na mrożących krew w żyłach nagraniach. Nie zdobywał jednak szczytów górskich, a wieżowce i drapacze chmur. W swojej karierze przemierzał cały świat. Kilka lat temu zawitał nawet do Warszawy.

Remi Lucidi nie żyje. Zginął w Hongkongu

Remi Lucidi był znany nie tylko z tego, że wspinał się na nietypowe budowle. Robił to też bez zabezpieczenia. Nie wiadomo, co tym razem poszło nie tak. Doniesienia mediów wskazują jednak na to, że mężczyzna napotkał po drodze jakieś komplikacje.