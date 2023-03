Tragiczna śmierć brazylijskiej modelki. Nubia Braga zginęła we własnym mieszkaniu

Nubia mieszkała w Aracaju, stolicy stanu Sergipe. Miasto to zamieszkuje ponad 600 000 mieszkańców. Dom influencerki położony był kilka kilometrów od centrum, w dzielnicy Santa Maria. Kraj pochodzenia modelki ma tu niebagatelne znaczenie. Brazylia znajduje się bowiem wśród państw o najwyższym współczynniku przestępstw na świecie . Co ciekawe jednak, region w którym mieszkała modelka, jest uznawany za jeden z najbezpieczniejszych w całym kraju. W tym przypadku te statystyki na niewiele się zdały.

Dzień zabójstwa Nubii Bragi

Braga wiele uwagi poświęcała swojemu wyglądowi. 14 października 2022 roku brazylijska influencerka udała się do salonu fryzjerskiego. Potem kobieta wróciła do domu. Krótko po jej powrocie pod budynek zajechało dwóch zamaskowanych mężczyzn na motocyklach. Bandyci zostawili swoje pojazdy i wtargnęli do środka przez niezamknięte drzwi (lub otwarte okno, jak podają inne źródła). Następnie sprawcy oddali kilka strzałów w kierunku modelki i uciekli na motorach.