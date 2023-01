Renata Kaczoruk łączy się z Kostaryki w śniadaniówce i zwierza z problemów. "Doświadczyłam kompletnego ZAGUBIENIA I STRACHU"

Nieco zapomniana już Renata Kaczoruk pojawiła się na salonach w 2013 roku i zdobyła sporą popularność, dzięki głośnemu związkowi z Kubą Wojewódzkim. Para tworzyła relację miłosną przez niemal pięć lat. W tym czasie Renulka coraz częściej pojawiała się w telewizji, grywając w serialach czy biorąc udział w popularnym reality show "Azja Express". Niestety jej zmagania na obczyźnie nie zostały wtedy pozytywnie odebrane przez widzów. To właśnie na azjatyckim gruncie doszło do głośnej kłótni między Renatą a Małgorzatą Rozenek. Jakiś czas temu modelka powróciła pamięcią do pojednania z "Perfekcyjną Panią Domu"