Renee Zellweger i jej młodszy o 10 lat chłopak debiutują jako para na Instagramie (FOTO)

W lipcu tego roku gruchnęła plotka o nowym romansie 52-letnie Renee Zellweger . Niedługo potem do sieci trafiły zdjęcia zakochanej aktorki w objęciach 42-letniego prezentera Anta Ansteada .

Do tej pory para skrupulatnie pilnowała prywatności, co w przypadku nieposiadającej konta w mediach społecznościowych Renee nie było zbyt wielkim wyzwaniem. Partner aktorki, który dla odmiany ma konto na Instagramie, także ociągał się z manifestowaniem całemu światu płomiennego uczucia, jakie połączyło go z gwiazdą.