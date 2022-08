Renee Zellweger wypowiada wojnę branży kosmetycznej: "Wszystkie te reklamy mówią nam, że NIE POWINNYŚMY wyglądać na swój wiek, że warto go tuszować"

Kylie 23 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Ludzie, na tinderze piszą do mnie panowie podają WhatsApp snapchaty ja się pytam co to jest. Mam 35 lat zawalona robota, w korpo od lat a taki 50 latek mnie pyta co jest ze tak dużo pracuje i on jest bardziej biegły w tych komunikatorach niż ja. CZY TEN SWIAT ZWARIOWAL ??? Co mam mu powiedzieć chłopie pracuje nie rozumiesz ???? Poza tym jak z nim gadam na tinderze do dlaczego mam skakać na jakiegoś whatapa o co kaman czy ktos mi może to proszę wytłumaczyć??????