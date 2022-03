Promienna Renee Zellweger zadaje szyku w czarnym kostiumie, promując serial w Nowym Jorku (ZDJĘCIA)

8 marca na antenie NBC zadebiutuje zaś nowy serial z udziałem Renee Zellweger, "The Thing About Pam". Produkcja opowiada o głośnej sprawie zabójstwa Betsi Farii, którą lata temu żyła cała Ameryka. Zellweger wcieliła się w postać Pam Hupp - wcześniej skazanej morderczyni , która prawdopodobnie była odpowiedzialna również za śmierć Betsi. Na potrzeby roli gwiazdę poddano starannej charakteryzacji, która zmieniła ją wręcz nie do poznania.

Aktualnie Zellweger jest w trakcie promocji nowego serialu. W ubiegłym tygodniu gwiazda w towarzystwie pozostałych członków obsady brylowała na specjalnym evencie w Beverly Hills. W poniedziałek aktorka pojawiła się natomiast na pokazie "The Thing About Pam" w Whitby Hotel w Nowym Jorku.

Podobnie jak przy okazji ostatniego eventu promującego "The Thing About Pam" w Nowym Jorku Zellweger zaprezentowała naturalny make-up. Gwiazda lekko podkreśliła powieki i brwi, kości policzkowe zaakcentowała natomiast za pomocą bronzera, różu oraz delikatnego rozświetlacza. Zarówno stylizacja, jak i makijaż aktorki do złudzenia przypominały jej look z zeszłotygodniowego eventu w Beverly Hills. Renee wybrała nawet niemal identyczną fryzurę - tym razem pofalowane włosy związała w kucyk, pozostawiając z przodu jedno, nonszalancko wypuszczone pasmo.