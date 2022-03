Nonszalancka Renee Zellweger promuje serial o morderczyni w eleganckim garniturze (ZDJĘCIA)

W ubiegłym roku media obiegły fotografie Renee Zellweger z planu najnowszego serialu "The Thing About Pam", opowiadającego o głośnym zabójstwie Betsy Farii. Aktorka wcieliła się w nim w Pam Hupp - skazaną za morderstwo kobietę, która prawdopodobnie odpowiedzialna była również za śmierć Betsy. Dzięki pracy charakteryzatorów na potrzeby roli Zellweger przeszła kompletną metamorfozę. Na jej twarzy pojawił się m.in. sztuczny nos i zmarszczki. Gwiazda na planie nosiła również dodający kilogramów kostium, tzw. fat suit.

W poniedziałek w Beverly Hills odbył się specjalny event promujący najnowszy serial z udziałem Renee Zellweger . 52-letnia gwiazda zaprezentowała prostą i niezwykle elegancką stylizację. Zellweger wybrała lekko oversize'owy, czarny garnitur, do którego dobrała klasyczne szpilki. Włosy aktorki zostały pokręcone w delikatne fale i spięte w niedbały kok.

Podczas eventu promującego "The Thing About Pam" Zellweger chętnie pozowała do zdjęć, zarówno solo, jak i w towarzystwie pozostałych członków obsady - w tym Josha Duhamela oraz Judy Greer. Na czerwonym dywanie przybierała rozmaite pozy i nonszalancko pozowała z ręką w kieszeni. Nieustannie posyłała też w kierunku fotoreporterów zalotne spojrzenia i promienne uśmiechy.